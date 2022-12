La Banque de France a constaté 959 défaillances d’entreprises durant la 47e semaine de 2022

(AOF) - Le nombre des défaillances d’entreprises en France pour la semaine 47 de 2022 s’établit à 959, contre 730 en 2021 et 702 en 2020, selon les données publiées ce jour par la Banque de France. Le dénombrement des défaillances se fonde sur le recensement des procédures collectives donnant lieu au dépôt d'une déclaration de cessation de paiement. Il s'agit donc du nombre de redressements et liquidations judiciaires, en date de jugement. Cette définition exclut les autres procédures, notamment les ouvertures de procédures de sauvegarde et de conciliation.