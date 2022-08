La Banque de Corée a augmenté son taux directeur de 25 pdb en août

(AOF) - La Banque de Corée (BoK) a ralenti la cadence de son resserrement monétaire en août, augmentant son taux directeur de 25 points de base, pour le porter à 2,5%, relève le gestionnaire d'actifs Amundi dans sa note d'analyse L'Hebdo des marchés du 29 août. La banque centrale coréenne a revu à la hausse ses prévisions d’inflation, de 4,5% et 2,9% pour 2022 et 2023 à 5,2% et 3,7% respectivement. Elle a légèrement revu ses perspectives de croissance à la baisse, mais sans aller jusqu’à un scénario de récession, indiquent les analystes d'Amundi.