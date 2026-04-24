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La banque d'investissement Lincoln International dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 23:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

La banque d'investissement Lincoln International a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché des introductions en bourse s'est animé ces derniers jours, les craintes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient s'étant apaisées, plusieurs grands émetteurs, dont Madison Air Solutions MAIR.N , Arxis ARXS.O et X-Energy

XE.O , ayant fait appel aux marchés publics.

Fondée en 1996, Lincoln International est une société de conseil en banque d'investissement spécialisée dans les marchés de capitaux privés.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'opération.

Lincoln International sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "LCLN".

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