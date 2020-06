Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Banque d'Espagne plaide pour des réformes structurelles Reuters • 23/06/2020 à 10:20









MADRID, 23 juin (Reuters) - L'Espagne doit procéder d'urgence à des réformes structurelles de son économie pour affronter et dépasser l'impact de la pandémie liée au nouveau coronavirus, a déclaré mardi le gouverneur de la Banque d'Espagne Pablo Hernandez de Cos. "La conception et la mise en oeuvre des réformes devrait être accélérée, dans la mesure où leur mise en place crédible permettrait de générer des effets positifs sur les dépenses de consommation, l'investissement et les embauches y compris à très court terme", a déclaré Pablo Hernandez de Cos lors d'une audition par une commission parlementaire. Pablo Hernandez de Cos, également membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a ainsi préconisé la définition d'un agenda de réformes structurelles en évoquant notamment une réforme des retraites nécessaire au vu du vieillissement de la population espagnole, ou encore une réforme des procédures de restructuration et de faillites, ainsi qu'un allègement des prélèvements obligatoires pour les entreprises. "La consolidation budgétaire, quant à elle, devrait être instaurée une fois que l'économie sera revenue sur une trajectoire de croissance solide, mais en la définissant de façon précoce et en communiquant à ce sujet, cela génèrerait des bénéfices importants pour la crédibilité de notre politique économique", a-t-il ajouté, en estimant que la politique budgétaire expansionniste de court terme devait être assortie d'un plan pour redresser les finances publiques à moyen terme. Pablo Hernandez de Cos a également mis en garde contre un retrait prématuré des mesures d'urgence mises en place pour soutenir l'économie face aux répercussions de la crise sanitaire, préconisant notamment d'envisager une prolongation des mécanismes de garantie d'Etat et du dispositif de financement public de l'activité partielle dans certains secteurs encore pénalisés par les mesures de distanciation physique. (Jesús Aguado et Emma Pinedo ; version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

