La Banque d’Australie se distingue par sa prudence

Sur le marché des changes, le dollar australien gagne 0,35% à 0,6505 dollar américain.

(AOF) - Comme prévu, la Banque d’Australie a maintenu inchangé son principal taux directeur à 4,35%. Si elle souligne que l’inflation continue de se replier, elle juge qu’elle reste élevée et que les perspectives sont "encore très incertaine". Dans ce contexte, la Banque d’Australie a prévenu qu’une "nouvelle hausse des taux d'intérêt n'était pas à exclure". Commerzbank souligne la prudence de l’institution, la plupart des autres Banques centrales n’ayant plus fait référence à la possibilité d'un resserrement supplémentaire au cours des deux dernières semaines.

