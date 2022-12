La Banque d'Australie augmente ses taux et devrait continuer de le faire

(AOF) - La Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé aujourd'hui son principal taux d'intérêt directeur de 25 points de base, pour le porter à 3,1 %, comme prévu. Elle a également indiqué qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire était probable. Sur le marché des changes, le dollar australien gagne 0,32% à 0,6718 dollar américain.

" Le Conseil de la banque s'attend à augmenter encore les taux d'intérêt à l'avenir, mais il n'a pas de plan préétabli. (...) L'ampleur et le calendrier des futures hausses de taux d'intérêt continueront d'être déterminés par les dernières statistiques et l'évaluation par le Conseil des perspectives d'inflation et du marché du travail " a déclaré le gouverneur, Philip Lowe.

" Les attentes concernant le signal de pause de la RBA n'ont donc pas été satisfaites. À cet égard, la décision a été un peu plus hawkish que prévu. Toutefois, le dollar australien n'a pas vraiment pu en profiter. En effet, le communiqué qui accompagne la décision confirme l'évaluation de base du marché selon laquelle la RBA fera bientôt une pause ", a commenté Commerzbank.