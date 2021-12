La Banque d'Angleterre surprend en relevant ses taux d'intérêt

(AOF) - La Banque d'Angleterre a annoncé une augmentation de son principal taux directeur à 0,25% contre 0,1% auparavant. Les économistes n'anticipaient pas de hausse en raison de l'arrivée du variant omicron dans le pays. La Banque centrale a justifié cette décision, votée par 8 des 9 membres du comité de politique monétaire, par l'accélération de l'inflation. Les services de la Banque s'attendent à ce que l'inflation se maintienne autour de 5 % pendant la majeure partie de la période hivernale et atteigne un pic d'environ 6 % en avril 2022. En revanche, ils ont voté à l'unanimité pour le maintien d'un programme de rachat d'actifs de 895 milliards de livres.

