Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Banque d'Angleterre ramène son taux directeur à 0,1% Reuters • 19/03/2020 à 15:47









LONDRES, 19 mars (Reuters) - La Banque d'Angleterre a annoncé jeudi ramener son taux directeur à 0,1% et qu'elle allait augmenter ses rachats de dette, afin de combattre la récession qui se profile à la suite de l'épidémie de coronavirus. La Bourse de Londres est repassée dans le vert à la suite de cette annonce. (William Schomberg, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices +0.76%