La Banque d'Angleterre porte son taux directeur à 1%

(AOF) - La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé aujourd'hui son taux directeur pour la quatrième fois consécutive, le portant de 0,75% à 1%. Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis début 2009. Trois membres du comité de politique monétaire sur 9 étaient même favorables à une hausse de 50 points de base. L'institution a estimé que les pressions inflationnistes mondiales s'étaient fortement accentuées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui a entraîné une détérioration importante des perspectives de croissance au Royaume-Uni (PIB attendu en repli de 0,25% en 2023).

Les inquiétudes concernant de nouvelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement se sont également intensifiées en raison à la fois de la guerre en Ukraine et des nouveaux confinements en Chine.

"Dans le scénario central du rapport de mai, l'inflation devrait encore augmenter pendant le reste de l'année, pour atteindre un peu plus de 9 % au deuxième trimestre de 2022 et un peu plus de 10 % en moyenne à son sommet au quatrième trimestre de 2022, écrit la BoE. La majeure partie de cette nouvelle hausse est due à l'augmentation des prix de l'énergie pour les ménages".