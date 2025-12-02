La Banque d'Angleterre lance un nouvel avertissement sur la bulle de l'IA

La Banque d'Angleterre (BoE) dans le centre de Londres. Photo prise le 6 novembre 2025 ( AFP / Niklas HALLE'N )

La Banque d'Angleterre (BoE) a de nouveau mis en garde mardi contre la survalorisation du secteur de l'intelligence artificielle (IA), dressant un parallèle avec les prémices de l'éclatement de la bulle internet en 2000.

"De nombreuses valorisations d'actifs risqués demeurent excessives, notamment pour les entreprises technologiques spécialisées dans l'intelligence artificielle", estime le Comité de politique financière (FPC) de la banque centrale dans son rapport semestriel.

Dans leur ensemble, "les valorisations boursières aux États-Unis sont proches de leurs niveaux les plus élevés depuis l'éclatement de la bulle Internet, et au Royaume-Uni, depuis la crise financière mondiale" de 2008, relève la BoE.

Les géants de la tech multiplient ces derniers mois les investissements vertigineux dans l'IA, mais ceux-ci semblent démesurés par rapport aux bénéfices générés, alimentant les craintes sur le marché d'une éventuelle bulle, à l'image de celle qu'a connue internet dans les années 1990 et au début des années 2000.

Si les attentes qui entourent l'IA sont déçues, les établissements qui ont prêté des fonds aux entreprises du secteur pourraient subir de lourdes pertes, prévient la Banque d'Angleterre.

La BoE avait déjà souligné ces risques en octobre dans le compte-rendu de sa dernière réunion trimestrielle sur la stabilité financière.

Plus généralement, "les risques pesant sur la stabilité financière se sont accrus en 2025", estime l'institution, citant "les tensions géopolitiques, la fragmentation des marchés commerciaux et financiers, et les pressions exercées sur les marchés de la dette souveraine".

La BoE a notamment rappelé les possibles faiblesses du marché du crédit privé, mises en lumière en septembre par les faillites aux Etats-Unis du fabricant de pièces détachées automobiles First Brands et de Tricolor, un spécialiste du crédit auto pour emprunteurs à risque.

Elle estime cependant que les sept plus importantes banques du pays (Barclays, HSBC, Lloyds, Nationwide, NatWest, Santander et Standard Chartered) sont en mesure de résister à un choc économique d'ampleur, d'après les résultats de son dernier "stress test".

Depuis la crise financière de 2008, les banques centrales imposent des tests de résistance aux plus grands établissements. La BoE en prévoit un de ce type tous les deux ans.

Afin de doper l'investissement, la banque centrale a également diminué son estimation de la réserve de sécurité que les banques britanniques devraient mettre de côté, conseillant désormais qu'elle représente 13% de leurs actifs pondérés par le risque, contre 14% auparavant.

C'est la première fois que la banque centrale britannique abaisse ce taux depuis la crise financière de 2008.