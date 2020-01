Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé Reuters • 30/01/2020 à 13:18









LONDRES, 30 janvier (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé jeudi en expliquant que les signes d'amélioration de la conjoncture au Royaume-Uni depuis les élections de décembre et de stabilisation de l'économie mondiale rendaient inutile un soutien accru de la politique monétaire. Avant cette annonce, qui intervient à la veille de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les marchés financiers évaluaient à près de 50% la probabilité d'une baisse de taux d'un quart de point. Mais le Comité de politique monétaire (MPC) l'a maintenu à 0,75%, une décision adoptée par sept voix contre deux, Michael Saunders et Jonathan Haskel s'étant de nouveau prononcés en faveur d'un assouplissement. Les économistes interrogés par Reuters il y a deux semaines avaient prédit une prolongation du statu quo par six voix contre trois. Les déclarations de plusieurs responsables de l'institution, dont son gouverneur, Mark Carney, avaient alimenté ces dernières semaines les spéculations sur un possible assouplissement de la politique monétaire. Cette option n'est pas exclue, montre le communiqué publié par le MPC. "La politique monétaire pourrait devoir renforcer la reprise attendue de la croissance du PIB du Royaume-Uni si les signaux plus positifs des récents indicateurs d'activité globale et intérieure ne devaient pas se maintenir ou si les indicateurs des prix sur le marché intérieur restaient relativement faibles", explique la banque centrale dans son rapport trimestriel sur l'inflation. A l'inverse, un "resserrement modeste" pourrait se révéler nécessaire à l'avenir si la croissance s'accélérait, ajoute-t-il. Le MPC évoquait auparavant l'éventualité d'un resserrement "limité et graduel". Sur le marché des changes, la livre sterling s'appréciait face au dollar GBP= et à l'euro EURGBP= après ces annonces, tout comme le rendement des obligations d'Etat britannique à dix ans GB10YT=RR . La réunion de politique monétaire de jeudi était la dernière durant laquelle votait Mark Carney, qui cédera sa place en mars à Andrew Bailey, l'actuel directeur général de la Financial Conduct Authority (FCA), l'autorité de surveillance du secteur financier britannique. (David Milliken et Andy Bruce, version française Marc Angrand)

