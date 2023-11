La Banque d'Angleterre en mode pause : la livre recule contre l'euro

"La mise à jour de la forward guidance met davantage l'accent sur le maintien d'une politique restrictive pendant une période prolongée que sur la nécessité de procéder à de nouvelles hausses", observe MUFG. Dans son communiqué, la Banque d'Angleterre stipule ainsi que "la politique monétaire devra probablement être restrictive pendant une période prolongée ". "Un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire s'il existait des preuves de pressions inflationnistes plus persistantes" a-t-elle également indiqué.

(AOF) - A l’instar de la Banque centrale européenne et de la Fed, la Banque d'Angleterre a opté ce jeudi pour le statu quo en laissant son taux directeur inchangé à 5,25%. Si une nouvelle hausse des taux est toujours envisagée par la vielle dame de Threadneedle Street, les spécialistes estiment qu’elle est désormais en mode pause. Sur le marché des changes, la livre sterling perd 0,47% à 1,145 euro.

