La Banque d’Angleterre élargit ses interventions aux gilts indexés sur l’inflation

" Le début de cette semaine a vu une nouvelle réévaluation significative de la dette publique britannique, en particulier des gilts indexés ", a expliqué la Banque d'Angleterre. " Le dysfonctionnement de ce marché et la perspective d'une dynamique de ventes à prix bradés s'auto-alimentant constituent un risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni ".

Comme elle l'a annoncé le 10 octobre, la Banque est prête à acheter chaque jour jusqu'à 10 milliards de livres sterling de gilts, dont 5 milliards au maximum seront alloués aux gilts classiques à longue échéance et 5 milliards au maximum aux gilts indexés.

(AOF) - La Banque d’Angleterre a annoncé aujourd'hui qu'elle allait élargir le champ de ses opérations quotidiennes d'achat d’obligations d’Etat britanniques (gilts) pour y inclure également des gilts indexés sur l’inflation. Elle commencera ses achats aujourd’hui et les poursuivra jusqu’au 14 octobre 2022. La vieille dame de « Threadneedle Street » intervient sur les marchés depuis fin septembre et la présentation des projets budgétaires du gouvernement pour stabiliser le marché de la dette.

