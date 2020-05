Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Banque d'Angleterre annoncera jeudi à 06h00 GMT sa décision sur les taux Reuters • 01/05/2020 à 16:20









LONDRES, 1er mai (Reuters) - La Banque d'Angleterre a fait savoir vendredi qu'elle annoncerait à 06h00 GMT jeudi prochain sa décision sur les taux, au lieu de l'heure habituellement fixée à 11h00 GMT. La BoE communiquera la décision de son comité de politique monétaire, le compte rendu de sa réunion ainsi que de nouvelles prévisions économiques. La banque centrale avait déjà avancé en mars dernier l'annonce d'une baisse de ses taux d'intérêt, une mesure inédite depuis près de trois ans et demi visant à soutenir l'économie britannique face aux perturbations liées à l'impact de l'épidémie de nouveau coronavirus. (David Milliken, version française Jean-Stéphane Brosse)

