La Banque d'Angleterre a un message à faire passer

La Banque d'Angleterre a relevé jeudi son taux directeur de 3,75% à 4%, pour la première fois en trois ans. Ce mouvement est conforme aux prévisions des économistes, mais il s'accompagne d'un discours plus belliciste que prévu.

La banque centrale a averti qu'au moins une nouvelle hausse était probable si le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran se poursuivait. Le comité de politique monétaire a tranché par 8 voix contre 1. La BoE s'attend à ce que l'inflation britannique atteigne environ 4,9% au milieu de l'année prochaine. L'inflation annuelle a touché 3,5% outre-Manche en septembre, loin au-dessus de la cible de 2%. Les données d'octobre seront connues le 18 novembre prochain.

"Le relèvement d'aujourd'hui ne doit pas être considéré comme le premier d'une longue série inévitable. Mais à moins que le conflit au Moyen-Orient ne soit résolu, il semble peu probable qu'il soit le dernier", a déclaré le gouverneur Andrew Bailey dans le communiqué.

Cette hausse place les taux du Royaume-Uni au même niveau que ceux des Etats-Unis (fourchette 3,75 à 4%).

Le marché pétrolier au coeur de la prochaine décision

Même si elle respecte les attentes, la décision "s'avère, à tous égards, plus restrictive que prévu", juge l'économiste d'ING James Smith. D'abord parce que les deux membres les plus "colombes" ont voté la hausse, ensuite parce que le pic d'inflation envisagé est plus élevé que prévu, et enfin parce que le ton général est plus restrictif qu'attendu. "Cela renforce notre opinion selon laquelle la Banque d'Angleterre relèvera à nouveau ses taux d'ici février, voire dès décembre", en fonction de ce qui se passe au Moyen-Orient, ajoute Smith.

La suite reste floue. "Nous restons convaincus qu'un resserrement total de 50 points de base est justifié", poursuit l'économiste d'ING, qui note que les marchés anticipent toujours environ quatre hausses au cours de l'année à venir. Smith ne partage pas ce sentiment : "nous pensons qu'il y a encore de bonnes chances pour que des baisses de taux commencent vers la fin de 2027 ou au début de 2028, ramenant finalement les taux vers 3,25%".