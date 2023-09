La banque d'affaires Lazard veut doubler son chiffre d'affaires d'ici 2030

Le futur président directeur général de Lazard Peter Orszag, qui prendra ses fonctions le 1er octobre, a annoncé jeudi qu'il avait pour ambition de doubler le chiffre d'affaires de la banque d'affaires franco-américaine d'ici 2030.

"Notre objectif est de doubler le chiffre d'affaires d'ici 2030, ce qui signifierait une croissance annuelle moyenne à deux chiffres", a ainsi exposé M. Orszag dans un courrier posté sur le site internet de la banque d'affaires.

Sur l'ensemble de l'année 2022, Lazard avait dégagé un chiffre d'affaires de 2,77 milliards de dollars, en baisse de 12%.

La banque d'affaires traverse depuis le milieu d'année dernière une mauvaise passe liée au coup d'arrêt du marché des fusions et acquisitions mais ne souhaite pas pour autant délaisser cette activité.

"En matière de conseil, nous disposons d'une grande marge de manoeuvre pour doubler de taille, tant aux États-Unis qu'en Europe", précise M. Orszag.

Il prendra la suite de Ken Jacobs, appelé à devenir le président du conseil d'administration, au début du mois prochain.

Diplômé de Princeton et de la London School of Economics, passé par l'administration de Barack Obama, le dauphin désigné a occupé plusieurs postes clé dans la banque au cours de sa carrière, comme la direction du département fusions et acquisitions en Amérique du Nord.

Lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels le 27 juillet, Lazard avait partagé un chiffre d'affaires en baisse de 8% et une perte nette de 124 millions de dollars entre avril et juin.

Lazard est également engagée dans un plan de départ portant sur 10% des 3.400 employés à fin 2022, annoncé en parallèle de ses résultats du premier trimestre.

bp/cdu/pta