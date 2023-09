La Banque centrale turque relève de nouveau ses taux et devrait continuer

(AOF) - Sans surprise, la Banque centrale de la république de Turquie a augmenté son principal taux directeur de 5 points à 30%. Elle l'avait déjà rehaussé de 17,5 à 25%, fin août. Le comité de politique monétaire a décidé de " poursuivre le processus de resserrement monétaire afin de mettre en place le plus rapidement possible le processus de désinflation et d'ancrer les attentes en matière d'inflation ". Il a rappelé que l'inflation avait dépassé les attentes en juillet et en août. Elle s'était élevée à 58,9%.

La Banque centrale a prévenu que le " resserrement monétaire sera renforcé autant que nécessaire, en temps voulu et de manière progressive, jusqu'à ce qu'une amélioration significative des perspectives d'inflation soit réalisée ". Elle cible une inflation de 5% à moyen terme.

" Alors que la demande intérieure reste forte et que l'inflation dans le secteur des services persiste, la hausse des prix du pétrole et la détérioration continue des anticipations d'inflation font peser des risques supplémentaires sur l'évolution de l'inflation " a-t-elle souligné.