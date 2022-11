La banque centrale turque réduit son taux directeur à 9%

(AOF) - La banque centrale turque a annoncé avoir abaissé ce jeudi son taux directeur de 150 points de base le passant de 10,5 à 9%, malgré un taux record d'inflation de 85,5 % affiché en octobre dernier. La monnaie turque, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, s'échangeait à 18,63 livres turques pour un dollar vers 15h10. La banque a pris cette décision en raison du ralentissement économique dans le pays et des effets affaiblissants des risques géopolitiques sur l'activité économique mondiale qui continuent d'augmenter

