La Banque centrale turque continue ses expérimentations économiques

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,79% à 18,096 lires turques.

"Il est important que les conditions financières restent favorables pour préserver la dynamique de croissance de la production industrielle et la tendance positive de l'emploi dans une période d'incertitudes croissantes concernant la croissance mondiale et d'escalade du risque géopolitique", a ajouté la Banque centrale turque.

(AOF) - En dépit d'une inflation proche de 80%, la Banque centrale turque a surpris les économistes en réduisant son principal taux directeur de 100 points de base à 13%. Il était stable depuis décembre dernier et les spécialistes s'attendaient à ce qu'il le reste. Dans sa communication, elle souligne que les indicateurs avancés pour le troisième trimestre indiquent une certaine perte de vitesse de l'activité économique.

