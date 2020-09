La Banque centrale turque au secours de sa devise

(AOF) - La Banque centrale turque a, pour le moment, interrompu la chute de sa monnaie en resserrant sa politique monétaire. La livre turque a rebondi de plus de 3% entre jeudi et vendredi à 0,1296 dollar, mais perd encore plus de 20% depuis le 1 janvier. L'institution financière a augmenté jeudi son principal taux directeur de 200 points à 10,25%, surprenant la majorité des spécialistes qui anticipaient un statu quo. Cette mesure vise aussi à lutter contre une inflation qui a atteint 11,77% en août.