La Banque centrale sud-africaine plus agressive que prévu

(AOF) - Le rand a gagné 2% à 0,05629 dollar entre jeudi et vendredi après la décision de la Banque de réserve sud-africaine de resserrer plus fortement que prévu sa politique monétaire. Celle-ci a augmenté son principal taux directeur de 50 points de base à 7,75%, tandis que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 25 points de base. La Banque centrale, qui anticipe une hausse des prix, hors alimentation et énergie, de 5,1% en 2023, a prévenu que l’inflation pourrait en fait se révéler plus élevée qu’anticipé.