La Banque centrale russe relève son taux directeur

(AOF) - La Banque centrale russe (BCR) a relevé mardi son taux directeur de 8,5 % à 12 %, alors que le rouble est au plus bas par rapport à l'euro et au dollar depuis mars 2022, au début de l'offensive contre l'Ukraine. « Cette décision a été prise afin de limiter les risques pesant sur la stabilité des prix », a indiqué la BCR dans un communiqué.

