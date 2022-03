La banque centrale polonaise défend le zloty

(AOF) - Cette semaine, le zloty polonais a gagné 2,2% à 0,2088 euro grâce à l’intervention de la Banque nationale de Pologne (NBP). Mardi, la devise a chuté à un plus bas historique de 0,2 euro avant que la banque centrale ne relève, pour la sixième fois depuis octobre 2021, son principal taux directeur de 75 points de base pour le porter à 3,50%. La NBP cherche à juguler une inflation qui a atteint 9,2% en janvier 2022 sur un an, soit un plus haut de 22 ans, et à soutenir sa monnaie fragilisée par la guerre en Ukraine.