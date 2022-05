La Banque centrale indienne remonte ses taux à la surprise des économistes

(AOF) - Si les investisseurs du monde entier ont les yeux tournés vers la Fed, qui devrait relever ses taux de 50 points de base, la Banque centrale indienne a été la première à resserrer sa politique monétaire aujourd'hui. Son principal taux directeur a été relevé de 40 points de base à 4,40% après les avoir maintenus à ce niveau historiquement bas ces deux dernières années. Cette décision a été prise alors que l'inflation est passée de 6,1% à 7% entre février et mars et devrait continuer de progresser.

Le conseil de politique monétaire " s'attend à ce que l'inflation se maintienne à des niveaux élevés, justifiant des mesures résolues et calibrées pour ancrer les attentes d'inflation et contenir les effets de second tour ", peut-on lire dans la communication de la Reserve Bank of India.

" L'inflation doit être maîtrisée afin de maintenir l'économie indienne sur la voie d'une croissance soutenue et inclusive " a commenté son gouverneur. D'autres hausses des taux sont attendues par les spécialistes.