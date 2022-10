La Banque centrale hongroise à la rescousse du forint

"La MNB est prête à intervenir en utilisant tous les instruments de sa panoplie de politique monétaire pour les assurer. Les défis actuels justifient l'utilisation d'instruments ciblés et temporaires".

(AOF) - La Banque de Hongrie est intervenue en urgence pour arrêter la chute de sa devise. Le forint gagnait 3,62% à 0,0024 euro, après être tombé jeudi à un plus bas historique à 0,0023 euro. La devise hongroise s’est redressée grâce à la hausse du taux de prêt garanti au jour le jour de la Banque centrale hongroise de 15,5% à 25%. "Dans la période actuelle de turbulences sur les marchés financiers, l'une des tâches essentielles de la MNB est d'assurer la stabilité des marchés, en plus d'atteindre son objectif principal de stabilité des prix", a déclaré la Magyar Nemzeti Bank.

