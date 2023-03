La Banque centrale européenne augmente ses taux de 50 points de base, comme prévu

(AOF) - Le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d’augmenter ses trois taux d’intérêt directeurs de 50 points de base car " l'inflation devrait rester trop forte pendant une trop longue période ". Dès lors, les taux d’intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 3,50%, 3,75% et 3,00% à compter du 22 mars 2023.

La BCE explique que le niveau élevé d'incertitude renforce l'importance d'une approche s'appuyant sur les données pour les décisions relatives aux taux directeurs.

Celles-ci seront prises en fonction de son évaluation des perspectives d'inflation compte tenu des données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire.

Le Conseil des gouverneurs annonce qu'il surveille attentivement les tensions actuelles sur les marchés et se tient prêt à prendre les mesures nécessaires pour préserver la stabilité des prix et du système financier dans la zone euro. " Le secteur bancaire de la zone euro est résilient et dispose de positions de capital et de liquidité solides ", souligne la BCE.

Elle ajoute qu'elle possède une panoplie complète d'instruments de politique monétaire lui permettant de soutenir, le cas échéant, la liquidité du système financier de la zone euro et de préserver la transmission harmonieuse de la politique monétaire.