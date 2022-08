La banque centrale du Nigéria perfectionne sa monnaie numérique, l'e-naira

Jusqu'ici, la monnaie numérique nigériane a enregistré 840 000 téléchargements pour environ 270 000 portefeuilles actifs et approximativement 200 000 transactions d'une valeur totale de 4 milliards de nairas – soit aux alentours des 9,5 millions de dollars, ajoute le média spécialisé.

(AOF) - La banque centrale du Nigéria déploie les grands moyens pour faciliter l'adoption de sa monnaie numérique, l'e-naira (1 naira / 0,0024 euro) et lutter contre l'essor des cryptomonnaies. Le régulateur a décidé de lui adjoindre une nouvelle fonctionnalité, rapporte le Journal du Coin dans son édition du 25 août. Cette nouvelle étape consiste dans l'usage de la technologie USSD qui devrait permettre aux usagers de créer sans difficultés des portefeuilles eNaira en composant un code à 4 chiffres sur leurs téléphones portables.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.