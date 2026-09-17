La banque centrale de Taïwan maintient ses taux inchangés et laisse entrevoir un resserrement monétaire

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* La banque centrale de Taïwan maintient son taux directeur à 2 %

* La banque centrale de Taïwan relève ses prévisions de PIB pour 2026 à 11,48 %

* Cette décision fait suite à la hausse des taux américaine de la veille

(Refonte du texte, ajout des commentaires du gouverneur de la banque centrale, paragraphes 3 et 4)

par Liang-sa Loh et Faith Hung

La banque centrale de Taïwan a maintenu jeudi son taux d'intérêt de référence inchangé, comme prévu, compte tenu des bons résultats de l'économie axée sur les technologies et d'une inflation relativement modérée, mais a indiqué qu'elle s'orientait vers un resserrement monétaire.

La décision de maintenir le taux d'escompte de référence

TWINTR=ECI à 2 %, comme l'avaient prédit les économistes , va à l'encontre de la décision prise la veille par la Réserve fédérale américaine de relever ses taux d'intérêt de 25 points de base, soulignant ainsi la confiance de Taipei dans sa lutte contre l'inflation.

Taïwan occupe une position atypique parmi les économies avancées, car la forte croissance tirée par le secteur des semi-conducteurs permet de maintenir le moteur des exportations à plein régime, réduisant ainsi la pression exercée sur les décideurs politiques pour qu’ils soutiennent l’économie face aux tensions géopolitiques et à l’inflation.

« Notre orientation de politique monétaire ne suit pas celle des autres pays; nous suivons notre propre voie », a déclaré le gouverneur Yang Chin-long aux journalistes à l’issue de la réunion trimestrielle de la banque centrale consacrée à la fixation des taux.

« À long terme, l’inflation à Taïwan a été relativement modérée par rapport à celle des grandes économies », a-t-il ajouté. « Même si nous n’avons pas relevé les taux d’intérêt, nos opérations monétaires s’orientent toujours vers un resserrement. »

Si la banque centrale a légèrement revu à la hausse ses prévisions concernant l’indice des prix à la consommation (CPI) pour cette année, les portant à 2,03 % contre 1,91 % en juin, elle s’attend à ce que l’inflation ralentisse pour s’établir à 1,83 % l’année prochaine.

L’économie a connu un essor grâce à la forte demande mondiale de semi-conducteurs fabriqués par des entreprises telles que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , utilisés dans les applications d’intelligence artificielle de sociétés comme Nvidia NVDA.O .

La banque centrale a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour 2026, les portant à 11,48 % contre 9,45 % en juin dernier. Pour l’année prochaine, elle prévoit un ralentissement de la croissance, qui s’établirait à 5,82 %.

L’économie taïwanaise a enregistré une croissance de 8,68 % en 2025, son taux le plus élevé depuis 15 ans.