La Banque centrale de Nouvelle-Zélande frappe plus fort que prévu

(AOF) - La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a surpris les spécialistes en resserrant plus fortement que prévu sa politique monétaire. Son principal taux directeur a été relevé de 50 points de base à 5,25% alors qu’une hausse de seulement 25 points de base était attendue. Sur le marché des changes, le dollar néo-zélandais gagne 0,13% à 0,6318 dollar américain. « L'inflation est encore trop élevée et persistante, et l'emploi a dépassé son niveau maximal soutenable », s’est justifiée la Banque centrale.

En ce qui concerne l'avenir, le Comité de politiqué monétaire s'attend à un ralentissement continu de la demande intérieure et à une modération de l'inflation de base et des anticipations d'inflation. Il juge que le ralentissement de la croissance est nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif à moyen terme de 1% à 3%.

" L'ampleur de cette modération déterminera l'orientation de la politique monétaire future " a conclu la Banque centrale de Nouvelle-Zélande.