La Banque centrale de Nouvelle-Zélande devra augmenter ses taux plus que prévu en août

(AOF) - Le dollar néozélandais gagne 0,58% à 0,6177 dollar américain, la Reserve Bank of New Zealand ayant délivré un message agressif s’agissant de ses perspectives de resserrement monétaire. Elle a augmenté de 75 points de base à 4,25% son principal taux directeur, comme anticipé par les marchés. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a cependant prévenu qu’elle devra rehausser ce taux « plus que prévu en août afin d’atteindre ses objectifs d’inflation et d’emplois ».

" Les mesures de l'inflation 'sous-jacente' ont augmenté, tout comme les attentes d'inflation future. Ces mesures suggèrent que l'inflation restera élevée à court terme " a commenté la Banque centrale. Le pays est également confronté à un grave problème de pénurie de main-d'œuvre.