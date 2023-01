La Banque centrale de Norvège ne modifie pas sa politique monétaire, comme prévu

(AOF) - Le comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Norges Bank a décidé à l'unanimité de maintenir le taux directeur inchangé à 2,75 %. Les économistes anticipaient une telle décision. "La trajectoire future du taux directeur dépendra de l'évolution de l'économie. Le taux directeur sera très probablement relevé en mars", a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache. La Banque centrale de Norvège juge probable que les prix de l'énergie seront moins élevés que prévu précédemment, et les pressions inflationnistes mondiales semblent s'atténuer.

Le taux directeur a été en outre considérablement relevé sur une courte période, et la politique monétaire a commencé à avoir un effet de resserrement sur l'économie. Elle en conclut qu'une approche plus graduelle de la fixation du taux directeur est plus recommandée.