La Banque centrale de Hongrie assouplit sa politique monétaire

(AOF) - La Banque centrale de Hongrie (MNB) a assoupli mardi sa politique monétaire. Ainsi, l'institution a abaissé son principal taux directeur de 15 points de base à 0,75%. La MNB souhaite ainsi soutenir l'économie hongroise dont la croissance devrait être plus modeste que prévu cette année. En parallèle, l'institution indique que les perspectives en matière d'inflation ont été constamment revues à la baisse.

In fine, la MNB table sur une croissance du PIB comprise entre 0,3% et 2% en 2020 et une inflation " core " située entre 3,3% et 3,5%.

En fin d'après-midi, l'euro gagne 0,73% à 349,47 forints hongrois.