La Banque centrale chinoise surprend en assouplissant sa politique monétaire

(AOF) - Confrontée au ralentissement de son économie, la Banque populaire de Chine a abaissé les taux d'intérêt de la facilité de prêt à un an de 10 points de base à 2,75% et de la prise en pension à sept jours de 10 points de base à 2%. Elle a pris ces mesures à la suite de la publication de plusieurs importantes statistiques économiques plus faibles que prévu.

Les ventes au détail n'ont augmenté que de 2,7% en juillet alors quelles étaient attendues en hausse de 5% après une croissance de 3,1% en juin. La production industrielle n'a progressé que de 3,8% le mois dernier, à comparer avec un consensus de +4,5%. Le chômage des jeunes a de plus atteint le niveau record de 19,9 % en juillet.

" Cette mesure n'était pas attendue, d'autant plus que le rapport trimestriel sur la politique monétaire publié la semaine dernière semblait se concentrer davantage sur les risques d'inflation, qui a augmenté de manière insidieuse, bien qu'à des niveaux bien inférieurs à ceux de la plupart des autres pays " explique MUFG à propos des décisions de la Banque populaire de Chine.

Avant d'ajouter : " Nous ne sommes pas convaincus que l'action de la PBoC aujourd'hui soutiendra beaucoup la confiance des investisseurs mondiaux. Il est clair que les leviers politiques permettant de stimuler l'activité économique ne sont pas aussi puissants qu'ils l'étaient et une baisse de 10 points de base ne change pas grand-chose à la donne. Les mesures fiscales et macroprudentielles sont probablement les plus puissantes, mais même dans ce cas, il y existe des contraintes ".