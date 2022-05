La Banque centrale australienne devrait resserrer sa politique monétaire demain

(AOF) - La Banque de réserve d'Australie devrait suivre l'exemple de la Riksbank jeudi dernier et relever ses taux directeurs demain matin. " Comme l'ont montré les données sur les prix à la consommation la semaine dernière, l'inflation en Australie s'est également accélérée de façon notable et le maintien de la politique monétaire ultra-expansionniste semble de plus en plus discutable. D'autant plus que l'économie australienne se porte bien et que le marché du travail est déjà très tendu ", explique Commerzbank.

Son taux de base devrait être rehaussé de 15 points de base, à 0,25%, selon le consensus Bloomberg.

Sur le marché des changes, le dollar australien perd 0,24% à 0,7046 dollar américain.