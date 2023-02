La Banque centrale australienne a relevé ses taux et prévient qu'elle va continuer

" La mise à jour des perspectives a atténué les anticipations selon lesquelles la RBA interromprait son cycle de hausse dès la prochaine réunion en mars. La RBA semble prévoir au moins deux autres hausses de 25 points de base en mars et probablement en mai, ce qui porterait le taux directeur plus près de 4,00 % " a commenter MUFG.

Il "sera très attentif à l'évolution de l'économie mondiale, aux tendances des dépenses des ménages et aux perspectives en matière d'inflation et de marché du travail ".

(AOF) - Sans surprise, la Banque de réserve d'Australie a resserré sa politique monétaire de 25 points de base portant son principal taux directeur à 3,35%. Sur le marché des changes, le dollar australien gagne 0,36% à 0,69 dollar américain alors que la devise américaine est bien orientée contre de nombreuses autres monnaies. " Le Conseil des gouverneurs s'attend à ce que de nouvelles hausses des taux d'intérêt soient nécessaires dans les mois à venir pour que l'inflation revienne à la cible et que cette période de forte inflation ne soit que temporaire " a déclaré le gouverneur, Philip Lowe.

