Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La banque Centerview lorgne Paris et ses banquiers Reuters • 28/01/2020 à 20:09









LONDRES/NEW YORK/PARIS, 28 janvier (Reuters) - La banque d'affaires américaine Centerview a trouvé des bureaux dans l'ouest de Paris et approche de hauts responsables français afin d'établir une deuxième base européenne en dehors de Londres dans la perspective du Brexit, a-t-on appris de trois sources. Centerview, qui a déjà des bureaux à Londres, dans le quartier de Mayfair, a loué un espace avenue Matignon, dans le 8e arrondissement de la capitale française, qu'il espère ouvrir dans les prochains mois, a-t-on précisé. La banque new-yorkaise a eu des entretiens avec un certain nombre de spécialistes des fusions et acquisitions dont l'ancien banquier vedette de Lazard, Matthieu Pigasse, ajoutent les mêmes sources. Centerview a également ciblé Emmanuel Hasbanian, de Deutsche Bank DBKGn.DE ou encore Yann Krychowski, de Barclays BARC.L . Ni Centerview, ni les banquiers nommés n'ont souhaité faire de commentaire. (Pamela Barbaglia, Greg Roumeliotis, Maya Nikoleava, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.