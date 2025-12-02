 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 109,17
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La banque canadienne Fairstone rachète la Banque Laurentienne pour 1,9 milliard de dollars canadiens
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la devise dans le titre et le paragraphe 1 pour remplacer le dollar américain par le dollar canadien)

La Banque Fairstone du Canada achètera sa consœur la Banque Laurentienne LB.TO dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,9 milliard de dollars canadiens, a déclaré la banque canadienne mardi.

La transaction représente une prime de 20 % par rapport au prix de clôture des actions de la Banque Laurentienne au 1er décembre, selon les banques.

"Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'accélération des spécialisations commerciales de la Banque Laurentienne, tel qu'annoncé dans notre plan stratégique 2024", a déclaré le chef de la direction de la Banque Laurentienne, Éric Provost.

Séparément, la Banque Nationale du Canada NA.TO acquerra les portefeuilles de services bancaires aux particuliers et aux PME de la Banque Laurentienne .

Valeurs associées

LAURENTIAN BK CD
33,760 CAD TSX -0,97%
NATL BK CANADA
46,680 CAD TSX -15,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank