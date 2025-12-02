La banque canadienne Fairstone rachète la Banque Laurentienne pour 1,9 milliard de dollars canadiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la devise dans le titre et le paragraphe 1 pour remplacer le dollar américain par le dollar canadien)

La Banque Fairstone du Canada achètera sa consœur la Banque Laurentienne LB.TO dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,9 milliard de dollars canadiens, a déclaré la banque canadienne mardi.

La transaction représente une prime de 20 % par rapport au prix de clôture des actions de la Banque Laurentienne au 1er décembre, selon les banques.

"Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'accélération des spécialisations commerciales de la Banque Laurentienne, tel qu'annoncé dans notre plan stratégique 2024", a déclaré le chef de la direction de la Banque Laurentienne, Éric Provost.

Séparément, la Banque Nationale du Canada NA.TO acquerra les portefeuilles de services bancaires aux particuliers et aux PME de la Banque Laurentienne .