La banque canadienne Fairstone rachète la Banque Laurentienne pour 1,9 milliard de dollars canadiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige la devise dans le titre et le paragraphe 1 pour remplacer le dollar américain par le dollar canadien)
La Banque Fairstone du Canada achètera sa consœur la Banque Laurentienne LB.TO dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,9 milliard de dollars canadiens, a déclaré la banque canadienne mardi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer