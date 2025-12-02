La banque canadienne Fairstone rachète la Banque Laurentienne pour 1,9 milliard de dollars canadiens

La Banque Fairstone du Canada achètera sa consœur la Banque Laurentienne LB.TO dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,9 milliard de dollars canadiens, a déclaré la banque canadienne mardi.