La banque américaine Fifth Third rachète la banque régionale Comerica pour 10,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des conditions de l'opération au paragraphe 3, du contexte aux paragraphes 5 et 6, et du commentaire du directeur général au paragraphe 8)

La banque américaine Fifth Third

FITB.O a accepté lundi de racheter la banque régionale Comerica CMA.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars, dans le but d'étendre sa présence sur des marchés clés en pleine croissance.

L'opération donnera naissance à une banque dont les actifs combinés s'élèveront à environ 288 milliards de dollars, ce qui en fera la neuvième banque américaine.

Les actionnaires de Comerica recevront 1,8663 action de Fifth Third pour chaque action de Comerica, ce qui valorise l'opération à 82,88 dollars par action sur la base du cours de clôture de Fifth Third le 3 octobre.

Les actions de Comerica ont bondi de 12 % avant la cloche, tandis que Fifth Third a chuté de 2,6 %.

Une vague de consolidation balaie le secteur bancaire alors que les prêteurs diversifient leurs sources de revenus et se préparent à une réglementation plus légère sous l'administration Trump.

Les prêteurs régionaux ont été mis sous pression après les turbulences bancaires de l'année dernière, ce qui a donné lieu à des fusions visant à renforcer les bilans et à s'étendre sur des marchés à croissance plus rapide.

L'opération étend la portée de Fifth Third à 17 des 20 marchés américains à la croissance la plus rapide, selon l'entreprise, y compris des parties du Sud-Est, du Texas et de la Californie.

"Cette combinaison marque un moment décisif pour Fifth Third, car nous accélérons notre stratégie visant à renforcer notre densité sur les marchés à forte croissance et à approfondir nos capacités commerciales", a déclaré le directeur général de Fifth Third, Tim Spence, dans un communiqué.

L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2026, après quoi les actionnaires de Fifth Third détiendront environ 73 % de la société combinée.

