La baisse se poursuit sur les places européennes, la résurgence de la pandémie inquiète

(AOF) - Les Bourses européennes ont poursuivi sur leur mauvaise lancée de la veille, ce mercredi, face à la résurgence de la pandémie de Covid-19. Ainsi, le CAC 40 a perdu 1,24% à 4 981,13 points et l'EuroStoxx 50 a abandonné 1,07% à 3 286,09 points. En revanche, les indices se montrent plus résilients à Wall Street en fin d'après-midi: le Dow Jones et le Nasdaq Composite progressent respectivement de 0,07% et 0,64%.

Le récent optimisme des investisseurs, stimulé par l'espoir d'un rebond vif et rapide de l'économie, a laissé place à une inquiétude croissante. En effet, le nombre de personnes contaminées par le Coronavirus repart à la hausse dans plusieurs régions du monde, notamment aux Etats-Unis, en Inde ou encore en Australie, faisant planer le spectre de nouvelles mesures de confinement.

L'épidémie s'accélère et nous n'avons pas atteint le pic de la pandémie, a averti mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans ce contexte de craintes, l'agenda statistique n'a pu servir de catalyseur haussier. A l'exception des traditionnels stocks hebdomadaires de pétrole, il est resté désespérément vierge.

Le plan de relance de 30 milliards de livres sterling, présenté par le gouvernement britannique, n'a pas non plus permis d'inverser la vapeur. Il a toutefois permis à la place de Londres de limiter son repli à 0,50%.

Au chapitre des valeurs, le secteur automobile a souffert, à l'image de Renault (-4,61%), Peugeot (-4,20%) ou encore Valéo (-4,13%). Pour sa part, Figeac Aéro a perdu 5,76% après avoir publié des résultats annuels provisoires dans le rouge.

De son côté, TechnipFMC (+0,52%) a échappé à la baisse grâce à un contrat d'un milliard d'euros auprès d'ANOPC. Enfin, Bigben Interactive (+6,83%) a profité des annonces de sa filiale Nacon (+3,27%), en particulier celle concernant un accord de licence global avec Microsoft dans les accessoires pour jeux vidéo.