La baisse du moral des consommateurs américains accélère la détente sur le marché des taux

Les marchés sont désormais partagés sur la possibilité d'une hausse de 50 points de base ou de 75 points de base le 14 décembre. Ils attribuent désormais une probabilité de 47,5% au premier scénario et de 50,5% au second. Pour le 2 novembre, un resserrement monétaire de 75 points de base est anticipé avec une probabilité de 95,7%.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain perd plus de 15 points de base à 4,09% tandis que son équivalent allemand recule de 12 points de base à 2,2%.

L'indice de confiance du consommateur mesuré par le Conference Board est ressorti en octobre à 102,5 contre un consensus de 106,5 et après 107,8 en septembre (révisé de 108).

(AOF) - En baisse ce matin car les investisseurs espèrent désormais une Fed moins agressive en fin d'année, les taux longs ont accéléré leur recul cet après-midi. Ils ont réagi à l'annonce d'une dégradation plus forte que prévu du moral du consommateur américain, clé de voûte de l’économie du pays.

