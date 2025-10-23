La baisse du bénéfice d'exploitation d'Atlas Copco au troisième trimestre est légèrement moins importante que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les chiffres des bénéfices et le mouvement des actions à partir du paragraphe 2)

Le groupe industriel suédois Atlas Copco ATCOa.ST a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice d'exploitation ajusté au troisième trimestre, légèrement moins importante que prévu, et a prédit que l'activité des clients resterait à son niveau actuel à court terme.

Le bénéfice d'exploitation avant les éléments affectant la comparabilité était de 8,86 milliards de couronnes (941 millions de dollars) contre 9,44 milliards l'année précédente. Les analystes interrogés par LSEG avaient en moyenne prévu un bénéfice de 8,68 milliards de couronnes.

Les actions de la société, qui fabrique une large gamme de produits industriels allant des systèmes de traitement de l'air aux équipements de construction et aux outils électriques, ont chuté de 2,2 % à 1009 GMT, après avoir été à peu près stables avant la publication du rapport sur les résultats.