La baisse des taux américains fait grimper les Bourses, fort rebond en Europe

Les Bourses mondiales sont soutenues mardi par des commentaires jugés accommodants de banquiers centraux américains, qui permettent une détente nette des taux d'intérêt américains, et par des rumeurs de mesures de soutien économique en Chine.

L'indice pan-européen Stoxx 600 est monté de 1,96%, sa meilleure séance de l'année et depuis novembre 2022. La place boursière de Paris a pris 2,01%, celle de Francfort 1,95%, celle de Londres 1,82% et celle de Milan 2,30%, signant toutes l'une des plus fortes progressions de 2023.

Après avoir terminé en hausse lundi, Wall Street a entamé la journée à nouveau dans le vert. Vers 15H55 GMT, le Nasdaq prenait 1,23%, le S&P 500 1,08% et le Dow Jones 0,79%.

Sur le marché obligataire américain, fermé lundi en raison d'un jour férié, le taux d'intérêt connaissent une nette décrue et vers 15H55 GMT, le rendement de l'emprunt à 10 ans tombait à 4,62% contre 4,80% à la clôture de vendredi.

Cette détente, après plusieurs semaines de hausse continue, intervient après des "commentaires relativement conciliants de membres de la Réserve fédérale", commente Vincent Juvyns, membre de l'équipe stratégie de JPMorgan AM.

Deux responsables de l'institution monétaire ont en effet insisté sur le fait que les conditions monétaires plus strictes provoquées par la hausse des bons du Trésor pourraient se substituer à de nouveaux relèvements des taux directeurs de la banque centrale.

Et le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a estimé lundi qu'il fallait "procéder avec prudence dans l'évaluation de l'ampleur de tout resserrement politique supplémentaire qui pourrait s'avérer nécessaire".

"Les informations selon lesquelles la Chine est sur le point de mettre en place un plan de relance de 137 milliards de dollars contribuent également à l'ambiance positive", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets, citant des informations de l'agence Bloomberg.

Par ailleurs, "les incertitudes géopolitiques ne cessent de croître en provenance du Moyen-Orient", depuis l'offensive massive et surprise du Hamas en Israël, ajoute Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

L'indice principal de la Bourse israélienne est monté de 1,20%, après avoir connu sa pire séance depuis mars 2020 dimanche (-6,47%) et avoir terminé en petit rebond lundi.

Du côté du marché obligataire européen, le taux d'intérêt de la dette italienne à dix ans reculait à 4,72% contre 4,83% lundi, après que le ministre italien de l'Economie Giancarlo Giorgetti a fait valoir que "la viabilité de la dette publique" était le "défi le plus important" à relever par la péninsule, "afin de renforcer la confiance des investisseurs".

Les minières soutenues

Les valeurs du secteur minier, très sensibles à la conjoncture économique en Chine, affichaient de nettes hausses mardi, après les rumeurs de mesures de soutien économique en Chine.

A Londres, Rio Tinto a pris 2,40%, Anglo American 5,63%, Glencore 3,44%, Antofagasta 4,48%. A Paris, ArcelorMittal est monté de 1,84%.

Pepsi recherché

Le groupe PepsiCo a revu légèrement à la hausse mardi ses perspectives de résultats pour l'ensemble de l'année après un troisième trimestre supérieur aux attentes du marché. Son action progressait de 1,45% à New York, et, dans son sillage, Coca Cola gagnait 2,14%.

Respiration sur le pétrole

Les prix du pétrole se replient légèrement, après leurs forts gains de plus de 4% la veille, les craintes liées à une escalade géopolitique au Moyen-Orient semblant se calmer.

Le baril de Brent de mer du Nord reculait de 0,79% à 87,46 dollars vers 15H55 GMT, et le WTI américain de 1,09% à 85,47 dollars.

En revanche, le gaz naturel européen grimpait, poussé par de nouvelles perturbations de l'offre. Le contrat à terme du TTF néerlandais prenait 11,94% à 49,20 euros le mégawattheure (MWh), au plus haut depuis juin.

Du côté des devises, l'euro progressait (+0,49%) à 1,0619 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 0,51% à 27.436 dollars.

bur-jvi/ys/spi