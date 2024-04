La baisse des bénéfices des banques américaines se répercute sur les perspectives de revenus d'intérêts

Alors que les géants bancaires américains s'apprêtent à publier des bénéfices légèrement inférieurs à ceux du premier trimestre, les investisseurs se concentreront sur les revenus supplémentaires que les dirigeants attendent des paiements d'intérêts cette année. JPMorgan Chase JPM.N devrait afficher vendredi une baisse de 4 % de son bénéfice par action (EPS) par rapport au trimestre précédent, ont estimé les analystes dans une enquête de LSEG. Des baisses de 35% et 11% sont prévues pour Citigroup C.N et Wells Fargo, respectivement. Goldman Sachs GS.N devrait afficher lundi une baisse de 13 %. Mardi, Bank of America BAC.N devrait afficher une baisse de 18 %, tandis que Morgan Stanley MS.N devrait annoncer une baisse de 2 %, selon les analystes. Les analystes évaluent comment la trajectoire des taux d'intérêt américains soutiendra le revenu net d'intérêt des banques (NII), ou la différence entre ce que les prêteurs gagnent sur les prêts et ce qu'ils payent pour les dépôts. "C'est le thème dominant de ce trimestre et il est probable que les bénéfices augmentent", a déclaré Kenneth Leon, directeur de recherche chez CFRA Research. Les banques ont engrangé des bénéfices records au cours des derniers trimestres, la Réserve fédérale ayant commencé à relever ses taux d'intérêt en mars 2022 pour juguler l'inflation. Leurs perspectives en matière de bénéfices nets d'exploitation sont suivies de près, car elles constituent un baromètre des bénéfices futurs. Les commentaires des dirigeants ce trimestre seront d'autant plus scrutés que le marché revoit à la baisse les prévisions selon lesquelles la Fed réduira ses taux trois fois cette année, alors qu'elle les estimait auparavant à six. JPMorgan, Bank of America et Wells Fargo WFC.N pourraient bénéficier de taux d'intérêt plus élevés et plus longs qui augmenteraient leurs bénéfices nets, ont écrit les analystes de Morgan Stanley dirigés par Betsy Graseck dans une note. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, les Américains continuant à payer davantage pour l'essence et les logements locatifs, ce qui a conduit les marchés financiers à anticiper que la Fed retarderait la réduction des taux jusqu'en septembre. "La probabilité d'une réduction plus tardive et moins importante des taux de la Fed après l'IPC nous fait réfléchir... étant donné le délai potentiel pour l'inflexion de l'IIN", a écrit Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo. Des taux élevés peuvent peser sur les finances des consommateurs qui prennent de plus en plus de retard dans le remboursement de leurs prêts, ce qui incite les prêteurs à mettre plus d'argent de côté pour couvrir les pertes potentielles. "Il pourrait y avoir une augmentation des impayés et la croissance tirée par les consommateurs pourrait se ralentir, mais je ne m'attends pas à ce que cela ait un impact important sur les bénéfices", a déclaré Chris Marinac, directeur de recherche chez le banque conseil Janney Montgomery Scott. Les banques qui servent à la fois les particuliers et les entreprises se sont légèrement mieux comportées au premier trimestre que leurs rivales qui se concentrent sur les transactions à Wall Street, qui sont dans le marasme depuis plusieurs trimestres. Citigroup, Wells Fargo et JPMorgan sont les valeurs les plus performantes depuis le début de l'année dans l'indice S&P 500 des banques .SPXBK . Jusqu'à présent en 2024, les actions de Citigroup ont augmenté de 17 % à la clôture de mercredi , celles de Wells Fargo d'environ 16 % et celles de JPMorgan de près de15 %, contre un gain d'environ 11 % pour l'indice S&P 500 des banques. Les fusions et acquisitions ont montré des signes de reprise au premier trimestre après avoir chuté à leur niveau le plus bas en 10 ans au niveau mondial en 2023. Les banquiers se sont montrés plus optimistes quant à une reprise cette année. "Le dialogue sera très fort ce trimestre pour les banques de Wall Street", a déclaré David Konrad, analyste chez KBW, faisant référence aux négociations de fusion. "L'activité du marché des capitaux reprend et va dans la bonne direction Une reprise stimulerait les bénéfices de Goldman Sachs et de Morgan Stanley, dont les revenus dépendent davantage de ceux de la banque d'investissement. Les perspectives en matière de transactions seront également un indicateur important, selon M. Graseck. JPMorgan, le plus grand banque américain, a déclaré en février que ses revenus sur les marchés pourraient baisser de 5 à 10 % au cours du premier trimestre. Chez Citigroup, les investisseurs attendent des nouvelles de la directeur général Jane Fraser sur sa stratégie de croissance après qu'elle ait entamé une vaste réorganisation en septembre et licencié 5 000 employés jusqu'à la fin du premier trimestre. "C'est le moment de faire des progrès", a déclaré M. Marinac, exprimant son optimisme quant aux perspectives de la banque. "Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup à attendre de la première année, mais nous avons terminé cette première année et je pense qu'il devrait y avoir des progrès modestes Le leadership sera également au centre des préoccupations de JPMorgan, où le conseil d'administration a identifié des successeurs potentiels pour le directeur général Jamie Dimon, ouvrant la voie à une éventuelle transition du leadership dans la plus grande banque américaine. Ailleurs, les investisseurs suivent les progrès de Wells Fargo WFC.N pour répondre aux demandes du gouvernement de résoudre ses problèmes et de réduire ses sanctions réglementaires, y compris un plafond d'actifs qui limite sa croissance. BANQUE BPA T1 BPA T1 2024* 2023 JPMorgan 4.15 4.32 Chase Bank of 0.77 0.94 America Citigroup 1.20 1.86 Wells 1.09 1.23 Fargo Goldman 8.62 9.87 Sachs Morgan 1.66 1.70 Stanley *Estimations moyennes de LSEG