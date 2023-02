La baisse de l’Indice FAO des prix des produits alimentaires se poursuit

(AOF) - L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 131,2 points en janvier 2023, soit 1,1 point (0,8 pour cent) de moins qu’en décembre. Il s’agit de sa dixième baisse mensuelle consécutive. Avec ce nouveau recul, l’Indice a perdu 28,6 points (17,9 pour cent) par rapport au pic qu’il avait atteint au mois de mars 2022. Le tassement enregistré en janvier s’explique par la baisse des indices des prix des huiles végétales, des produits laitiers et du sucre, tandis que les indices des prix des céréales et de la viande sont restés globalement stables.

L'Indice FAO des prix des céréales a affiché une valeur moyenne de 147,4 points en janvier, soit une très légère hausse (0,1 pour cent) par rapport à décembre et 6,7 points (4,8 pour cent) de plus que son niveau enregistré il y a un an.

L'Indice FAO des prix des huiles végétales s'est établi en moyenne à 140,4 points en janvier. Il cède 4,2 points (2,9 pour cent) par rapport au mois précédent et tombe à un niveau inférieur de près de 25 pour cent à celui d'il y a un an.

L'Indice FAO des prix des produits laitiers affichait une valeur moyenne de 136,2 points en janvier, ayant perdu 2,0 points (1,4 pour cent) depuis décembre et atteignant ainsi son niveau le plus bas en 12 mois.

L'Indice FAO des prix de la viande a atteint une valeur moyenne de 113,6 points en janvier, en légère baisse (0,1 point et 0,1 pour cent) par rapport à décembre. Il s'agit de la septième baisse mensuelle consécutive de l'indice, dont la valeur demeure toutefois supérieure de 1,5 point (1,3 pour cent) à celle de janvier 2022.

L'Indice FAO des prix du sucre affichait une valeur moyenne de 115,8 points en janvier, en retrait de 1,3 point (1,1 pour cent) par rapport au mois de décembre. Il s'agit du premier glissement enregistré après les hausses marquées des deux mois précédents.