La baisse de l'euro n'est pas terminée

(AOF) - L'euro gagne 0,2% à 1,000 dollar, alignant sa deuxième séance consécutive de hausse. Dans une étude publiée hier, Société Générale observe que la monnaie unique est ballotée entre deux forces contraires. Les bonnes nouvelles sur le front ukrainien ont soutenues au cours de la seconde moitié de la semaine dernière la devise européenne. Mais, la hausse des rendements aux Etats-Unis liée à la persistance de l'inflation soutient le billet vert. Selon la banque, l'euro n'a pas encore atteint son plus bas niveau et s'apprête à vivre un automne glacial.

