LA BAFIN LANCE UN AUDIT SUR LES COMPTES DE WIRECARD DE 2017 À 2019 FRANCFORT (Reuters) - La BaFin, l'autorité des marchés financiers allemands, a annoncé mardi mener un audit sur les comptes de Wirecard, un groupe de paiements électroniques au coeur d'un scandale comptable qui a déposé le bilan en juin. Le résultat de cet audit, qui porte sur 2017, 2018 et le premier semestre 2019, permettra éventuellement au parquet allemand de disposer de nouveaux éléments à charge contre les anciens dirigeants du groupe qui sont soupçonnés de fraude commerciale en bande organisée. L'ancien président du directoire de Wirecard Markus Braun et deux autres ex-dirigeants du groupe, qui ont été arrêtés le mois dernier, rejettent les accusations portées à leur encontre. La BaFin a décidé de lancer cet audit car le groupe allemand refuse de reconnaître une erreur que la Financial Reporting Enforcement Panel (FREP), un organisme travaillant avec le régulateur financier allemand, a découverte. Wirecard refuse également de coopérer avec la FREP, selon la BaFin. La BaFin elle-même est sous pression pour ne pas avoir identifié plus tôt les problèmes rencontrés par Wirecard. L'opposition allemande a réclamé en juin une enquête parlementaire sur l'effondrement du groupe et la Commission européenne veut saisir l'autorité européenne de supervision des marchés financiers pour vérifier d'éventuels manquements sur ce dossier. Wirecard a déposé le bilan après la découverte d'un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes, qui laisse ses créanciers face à une dette de 3,5 milliards d'euros. (Hans Seidenstücker; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées WIRECARD AG XETRA -1.57%