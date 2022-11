La 10ème édition des Trophées de l’Asset Management a récompensé 6 sociétés de gestion

(AOF) - La soirée des Trophées de l’Asset Management, organisée par Option Finance, Funds Magazine et Deloitte, avec le soutien de Société Générale Securities Services, a réuni plus d’une centaine de personnes jeudi 24 novembre. Cette édition a été, une nouvelle fois, riche en candidatures pour chacun des prix, les jurys ayant examiné près d’une cinquantaine de dossiers avant de désigner les six lauréats.

Trophée du meilleur Service Client : La Banque Postale AM

Trophée de la Société de Gestion Etrangère la plus dynamique sur le marché français : Fidelity International

Trophée de la Société de Gestion Entrepreneuriale de l'année : Colville Capital Partners

Trophée de la Philanthropie : Amiral Gestion

Trophée de l'Innovation Digitale : BNPP AM