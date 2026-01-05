 Aller au contenu principal
L3Harris vend 60 % de son activité de propulsion spatiale pour 845 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L3Harris Technologies LHX.N a déclaré lundi qu'elle vendrait une participation d'environ 60 % dans ses activités de propulsion spatiale et de systèmes d'alimentation électrique à la société de capital-investissement AE Industrial Partners pour un montant de 845 millions de dollars, y compris la dette.

Cette opération s'inscrit dans le projet de L3Harris de se recentrer sur les capacités de défense au détriment de l'espace, dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus incertain.

L'entreprise restera toutefois propriétaire du moteur-fusée RS-25, qui est actuellement utilisé sur le système de lancement spatial de la Nasa dans le cadre du programme Artemis.

L'accord avec AE Industrial, qui a été rapporté pour la première fois par Reuters dimanche, devrait être conclu au cours du second semestre 2026.

AE Industrial a déclaré que son partenariat avec L3Harris accélérerait également le développement de futures technologies de propulsion, y compris la propulsion nucléaire, qui sera essentielle pour l'exploration de Mars.

Parmi ses précédents investissements dans le secteur spatial figurent Firefly Aerospace FLY.O , RedWire Space RDW.N et York Space Systems.

Fusions / Acquisitions

