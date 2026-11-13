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L3Harris teste son système de communication "FleetLink" pour l'US Navy
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 11:19

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Le groupe de défense annonce avoir achevé les essais opérationnels de son système de communication FleetLink à bord d'un destroyer de classe Arleigh Burke de la marine américaine. Pas de quoi enrayer la contraction du titre qui a cédé 1,7% hier à Wall Street et affiche désormais un repli de l'ordre de 7,4% depuis le début de l'année.

L3Harris a développé FleetLink dans le cadre d'un contrat attribué en 2023 par l'US Navy pour un système radio modulaire et évolutif. Cette solution de communication à haut débit vise à remplacer les équipements existants en intégrant rapidement des données provenant de sources multiples.

Le système doit notamment améliorer les échanges sécurisés d'informations entre les différentes plateformes navales, grâce à des capacités cryptographiques certifiées par l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA).

L3Harris précise que FleetLink se décline en trois configurations : haute fréquence à 4 canaux, multibande à 4 canaux et multibande destinée aux sous-marins. Ces essais visent à démontrer son interopérabilité en conditions opérationnelles, notamment pour les communications entre bâtiments de surface et sous-marins.

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